Stiri pe aceeasi tema

- Ultimului contract de lucrari pentru Lotul 3 din tronsonul Ploiesti - Buzau al Autostrazii A7 (Autostrada Moldovei) a fost semnat, miercuri, in prezența premierului Marcel Ciolacu și a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Premierul Marcel Ciolacu a mers pe Autostrada Moldovei și a explicat ca s-a semnat și ultimul tronson al acestei autostrazi. Ciolacu a spus ca Autostrada Moldovei are finanțare din PNRR și se construiește in ritm accelerat, iar anul viitor este așteptat un adevarat record cu 250 de kilometri de austostrada…

- Astazi, 22.11.2023, la sediul Consiliului Județean Buzau, Sala D Filipescu, a avut loc semnarea contractului de lucrari pentru Lotul 3 din Tronsonul Ploiești-Buzau, aferent obiectivului Autostrada A7, in prezența prim-ministrului Romaniei, Marcel Ciolacu, ministrului Transporturilor și Infrastructurii,…

- In urma cu puțin timp (10:45), in prezența premierului Marcel Ciolacu și a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, la Consiliul Județean Buzau, a fost semnat contractul de execuție pentru ultimul tronson care ramasese neatribuit din construcția Autostrazii Moldovei. Este vorba despre lotul Pietroasele…

- Marcel Ciolacu a anunțat astazi in ședința de guvern ca executivul va aproba mandatul de negociere pentru contractul de finanțare dintre Romania și Banca Europeana de Investiții, in valoare de 600 de milioane de euro, care vor merge pentru finalizarea Autostrazii Moldovei.

- ”Deocamdata s-a atins o borna, destul de tarziu, la 30 de ani de la Revolutie, borna de 1.000 de km de autostrada. In acest moment sunt in lucru aproximativ 750 de kilometri si stiti acele santiere (…) se vede ca se lucreaza pe toate santierele, iar rezultatele vor veni (…) eu am spus ca, pana la sfarsitul…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, vineri, despre data la care va avea loc rectificarea bugetara si a afirmat: ”Vom face un fond pentru cofinantare. In momentul in care va trece legea pe care mi-am asumat-o in Parlamentul Romaniei, se va crea cadrul legal. Cand vom avea cadrul legal, deja s-au dat mai…

- Marcel Ciolacu a fost prezent, miercuri, la sediul Ministerului Transporturilor, la semnarea a trei contracte pentru obiective de infrastructura rutiera. “Cred ca este pentru prima oara cand se semneaza trei tronsoane in aceeasi zi, trei tronsoane in locatii diferite. Pornim Autostrada Unirii, in…