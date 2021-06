Stiri pe aceeasi tema

- Invitat aseara in cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars, Fulgy și-a spus parerea sincera despre Bianca Dragușanu și a șocat pe toata lumea. Fiul Clejanilor este de partea lui Alex Bodi in scandalul cu celebra blonda din showbiz, considerandu-l pe afacerist ”milionarul Romaniei”. Cat despre…

- Bianca Iordache a oferit primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația pe care o are cu Alex Bodi. Cei doi s-au afișat in ultima perioada in ipostaze tandre, iar apropierea dintre ei a fost pusa sub semnul intrebarii. Ei bine, bruneta a dezvaluit ce se intampla acum intre ea…

- Alex Bodi a oferit declarații exclusive pentru Antena Stars despre altercațiile cu Bianca Dragușanu și acuzațiile care ii sunt aduse din partea fostei sale soții. Afaceristul a ținut sa specifice ca toate intalnirile au fost simple coincidențe și nu are intenția de a o desparți pe blondina de Gabi Badalau.

- Alex Bodi a declarat in direct la Antena Stars ca intre el și Gabi Badalau este o relație cat se poate de civilizata, in ciuda conflictelor pe care le-a avut cu diva showbiz-ului romanesc. Astfel, fostul soț al Biancai Dragușanu i-a facut o promisiune actualului iubit al vedetei și au cazut la o ințelegere.

- La scurt timp dupa ce afaceristul a scapat de arestul la domiciliu, acesta a avut parte de o intalnire de gradul zero cu Bianca Dragușanu. Alex Bodi, fostul soț al vedetei, a dezvaluit cum au reacționat atunci cand s-au vazut dupa luni bune in care au pastrat distanța unul fața de celalalt, pentru Antena…

- Intalnire de gradul 0 in showbiz-ul romanesc! Bianca Dragușanu și Alex Bodi, prima intalnire fața-n fața, dupa ce afaceristul a scapat de arestul la domiciliu. Cum au reacționat cei doi cand s-au vazut, dupa atatea luni? Declarații exclusive la Antena Stars.

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau este pe departe de a se incheia prea curand. Artista a oferit declarații exclusive la Antena Stars despre motivul pentru care fiul de milionar nu și-a luat copiii, cu toate ca era weekend-ul lui de petrecut cu cei mici. Satula de situația cu care se…

- Bianca Dragușanu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația cu Gabi Badalau. Diva suprema a showbizului autohton a spus adevarul despre ce se intampla intre ea și fiul de milionar și a comentat imaginile surprinse cu el la petreceri.