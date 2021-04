A fost reînființat Consiliul Artistic al Operei Naționale Române Iași Din organismul care va coordona activitatea Operei ieșene fac parte specialiști renumiți din spațiul cultural, precum și reprezentanți ai fiecarui compartiment al ONRI, care au fost desemnați in urma unor alegeri interne. Componența Consiliului Artistic al Operei Naționale Romane Iași reunește urmatorii membri: președinte Coordonator artistic al instituției – Andrei Fermeșanu, conf. univ. dr. Ciprian Andrei Ion (decan al Facultații de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice Iași), prof. univ. dr. Corneliu Solovastru, prof. Gheorghe Gheorghița Vornicu (director al Colegiului Național… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

