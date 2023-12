Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o saptamana, un atac in stil mafiot a avut loc in Timișoara, dupa ce masina directorului piețelor a fost incendiata, incidentul care s-a produs chiar in fata fața locuinței sale. Cu puțin timp in urma, individul in varsta de 58 de ani a fost prins in urma cu scurt timp de polițiști. Iata…

- Autorul atacului mafiot de la Timișoara din urma cu o saptamana a fost prins. Acesta este un barbat in varsta de 58 de ani care se afla la poliție unde da explicații despre incendierea mașinii directorului Piețelor din Timișoara. Potrivit primelor informații, el și-ar fi recunoscut vina, dar susține…

- Politia l-a retinut in aceasta dimineata pe cel care a incendiat in urma cu o saptamana masina lui Mirel Pop, directorul de la Piete SA. Este vorba de un vecin, un barbat in varsta de 58 de ani. Acesta a recunoscut ca a incendiat masina si sustine ca atacul sau nu a avut nicio legatura […] Articolul…

- Incident grav in cursul noptii trecute in Timisoara. Directorului general de la SC Piete SA Timisoara, Mirel Pop, i-a fost incendiata masina de serviciu in fata locuintei. In jurul orei 2.58 a fost semnalat prin apel la 112 faptul ca un autoturism arde pe strada Basarabia, din Timisoara. La fata locului…

- Politistii de la Investigatii Criminale din Timisoara au retinut ieri un barbat suspect de comiterea unei talharii aproape de zona centrala a orasului. Autoritatile au fost sesizate de o tanara de 19 ani care in seara precedenta a fost lovita din spate si i-a fost smuls lantul de aur de la gat. „La…

- Incidentul a avut loc, joi, intr-o școala din orașul Offenburg, sud-vestul Germaniei, dupa ce atacatorul a intrat intr-o sala de clasa la ora pranzului, s-a apropiat de un coleg de clasa și a deschis focul cu o arma. Ulterior, victima a murit la spital, relateaza Deutsche Welle.Baiatul care a deschis…

- Un tanar de 23 de ani a fost internat, marti, la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, dupa ce a fost vazut pe o strada din Timisoara ca purta la vedere un pistol si a fost sesizata Politia, a anuntat Biroul de presa al Politiei Timis.

- ULTIMA ORA… Conform site-ul de știri și investigații media G4Media.ro, președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant, de catre procurorii DNA, in timp ce ar fi primit o mita de 1,25 milioane de lei pentru acordarea unui contract. Conform aceluiași site, la aceasta…