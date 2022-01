Un grup de cercetatori de la National Superconducting Cyclotron Laboratory (NSCL) a reușit un nou record in producerea celui mai ușor izotop de magneziu, magneziu-18. Acest izotop este extrem de instabil și nu poate fi gasit in natura. Rezultatul cercetarii reprezinta un progres in fizica nucleara și ajuta la o mai buna ințelegere a modului in care interacționeaza protonii și neutronii.