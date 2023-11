Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul „Orașul cu oameni foarte draguți”, scris de scriitoarea și universitara romano-americana Domnica Radulescu și regizat de regizoarea romano-americana Ana Margineanu, cu actrița Tjasa Ferme in rolul principal, va avea premiera mondiala in spațiu

- S-au intalnit sa faca pace in lume, dar par mai dezbinati ca niciodata. De la tribuna ONU din New York, cei mai puternici polticieni se acuza reciproc pentru crizele care afecteaza Planeta. Cu un singur lucru sunt toti de acord. Ucraina trebuie ajutata sa faca fata agresiunii Rusiei.

- Rasnovul este un oraș micuț și cochet, ce se afla la intersectia dintre Bran, Poiana Brasov, Brasov si Predeal. In ultimii 20 de ani, turismul a explodat pur si simplu in micuțul oras transilvanean, astfel ca, anual peste jumatate de milion de turisti vin aici pentru a se relaxa. Micuțul oraș din Romania…

- Steve Case este incantat de viteza. Mai exact, de un avion Mach 5 care va fi capabil sa ajunga de la New York la Londra in 90 de minute, de doua ori mai rapid decat Concorde și de cinci ori mai rapid decat zborurile transatlantice actuale. Dar ceea ce il entuziasmeaza cu adevarat pe Case, […] The post…

- Un aflux puternic de imigranți ilegali in New York ar putea distruge orașul, astfel ca sint necesare mai multe eforturi din partea statului pentru a soluționa criza migrației, a declarat primarul Eric Adams. "Aceasta problema va distruge orașul New York. 10.000 de imigranți sosesc in oraș in fiecare…

- Ultimele trei luni au fost cele mai calduroase inregistrate vreodata pe Terra in istoria masuratorilor termice, a anuntat miercuri Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), informeaza DPA si AFP. Aceasta agentie specializata din cadrul ONU, citand date transmise de Serviciul european Copernicus privind…

- Un oraș din Romania surprinde cu un detaliu extrem de interesant. Acolo este o situație neobișnuita in ceea ce privește denumirea strazilor. La un numit moment, s-a renunțat la denumirile de strazi și s-a folosit un alt sistem bazat pentru identificarea locațiilor. Orașul din Romania fara strazi In…

- Premierul numit de regimul militar din Niger a afirmat luni ca sunt "in desfașurare" discutii pentru ca fortele franceze stationate in tara sa se retraga rapid, sperand in acelasi timp ca va fi mentinuta cooperarea cu Franta, o țara cu care Nigerul a impartașit "o mulțime de lucruri" , in contextul…