A fost lăsat să moară în fața spitalului: medicii nu l-au ajutat de teama coronavirusului Situație șocanta in Mexic! Un barbat a fost lasat sa moara in fața unui spital de stat din capitala țarii, in timp ce rudele se rugau de medici sa ii ofere ajutor. El nu ar fi fost ajutat pentru ca personalul medical credea ca are coronavirus. Mai tarziu, echipajul de ambulanța care a ajuns a confirmat decesul. Familia barbatului spune ca acesta avea, de fapt, insuficiența renala. „Nu are COVID! Inca traiește! Ajutați-ne! Va rugam! Traiește! Traiește! Domnișoara, ajutați-ne! Chemați un specialist! Ajutați-ne, va rugam! Nu are COVID!” – implorau rudele, conform Digi24. Nici dupa sute de rugaminți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

