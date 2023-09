A fost lansată la apă a treia corvetă construită la „Damen” Galați pentru „Pakistan Navy” In cei șapte ani in care programul construirii celor 4 corvete multifuncționale pentru Forțele Navale Romane a fost blocat, la Șantierul Naval „Damen” din Galați au fost construite 4 corvete de același tip pentru Marina Militara a Pakistanului. La Șantierul Naval „Damen” Galați a fost lansata la apa cea de a 3-a nava militara, corveta Clasa „Yarmook”, din proiectul „Damen” OPV 2600, proiectata și construita in Romania pentru „Pakistan Navy”, Marina Militara a Pakistanului. Colaborarea pentru construirea acestor nave la Galați a inceput in urma cu șase ani. Grupul olandez „Damen” a semnat, pe 30… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

