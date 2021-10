A fost lansata coloana sonora a filmului James Bond “No Time To Die”

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o lista de invitați formata din laureați ai premiilor Oscar și membri ai familiei regale britanice, filmul „No Time To Die” a avut in sfarșit premiera mondiala la Londra, in cadrul unuia dintre cele mai importante evenimente cinematografice de la inceputul pandemiei COVID-19.

- Premiera fimului „No Time to Die” a avut loc aseara la Londra, dupa ce a fost amanata de cel putin trei ori, dupa ce pandemia a inchis cinematografele. Prințul Williams și soția sa Kate Middleton au aratat uimitor pe covorul roșu la premiera londoneza a filmului „No Time To Die”, cel mai recent film…

- Starul ‘No Time To Die’, Daniel Craig, susține ca filmele trebuie sa țina pasul cu vremurile și sa ramana „relevante”. Actorul in varsta de 53 de ani – care iși va face a cincea și ultima apariție drept celebrul spion britanic in ”No Time To Die’ – a spus pentru revista SFX, potrivit contactmusic.com:…

- “De ce ar trebui o femeie sa-l joace pe James Bond, cand ar trebui sa existe un rol la fel de bun ca James Bond, pentru o femeie?”, a intrebat actorul inainte de ultima sa apariție in rol. Daniel Craig il interpreteaza pe James Bond, pentru ultima data, in “No Time To Die”. Intr-un interviu acordat…

- Actorul Daniel Craig, care interpreteaza pentru ultima data rolul celebrului James Bond în mult-asteptatul "No Time To Die", a declarat ca nu crede ca o femeie ar trebui sa interpreteze rolul superspionului britanic în viitoarele filme ale francizei, informeaza publicatia Huffington…

- Actorul Daniel Craig, care interpreteaza pentru ultima data rolul celebrului James Bond in mult-asteptatul "No Time To Die", a declarat ca nu crede ca o femeie ar trebui sa interpreteze rolul superspionului britanic in viitoarele filme ale francizei, informeaza publicatia Huffington Post, arata…

- Actorul Daniel Craig se intoarce pentru ultima oara in rolul lui James Bond in filmul "No Time To Die". Premiera va avea loc in 30 septembrie. Pentru a le da și celor mici ocazia sa se simta spioni, Aston Martin a lansat acum DB5 Junior. Pe scurt, versiunea in miniatura a celebrei mașini pe care spionul…

- Dupa cateva amanari a datei de lansare, așteptarea fanilor popularei francize 007 va lua sfarșit toamna aceasta, cand filmul cu numarul 25 din seria Bond va intra in cinematografele din intreaga lume. In Romania, avanpremiera are loc pe 30 septembrie, iar premiera pe 1 octombrie. In “No Time to Die”,…