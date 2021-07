A fost lansata a zecea melodie Cantece pentru copii – “Sunt un mic pinguin”

Stiri pe aceeasi tema

- Un loc periculos de joaca este strada, de aceea polițiștii indeamna parinții sa stabileasca și sa respecte regulile de siguranța rutiera. - Copiii se vor juca doar in curte sau in spații special amenajate pentru joaca – in niciun caz in strada! - Evitați sa ieșiți in strada cu copilul cu bicicleta,…

- Un grup de copii din Suceava, din cadrul unei clase de canto muzica ușoara, a lansat de Ziua Copilului o melodie care sarbatorește aceasta frumoasa perioada a vieții.„Sa iubim copilaria" este o melodie compusa de maestrul Virgil Popescu pe versurile textierului George Popovici, ...

- Fortuna Becicherecu Mic si Pobeda Star Bisnov sunt trupele timisene implicate in barajul de mentinere/promovare in „C”. Prima va avea parte de o „dubla” cu Aurul Brad, campioana Hunedoarei, in timp ce „bulgarii” ii vor infrunta pe cei de la Industria Galda. Prima mansa va fi duminica, in deplasare,…

- Bucurie mare pentru copii și parinții lor din satul Cigarleni, raionul Ialoveni, și Iujnoe, raionul Cahul. Cate un teren de joaca pentru cei mici au fost construite și inaugurate recent de echipa Partidului Șor in cele doua localitați.

- Cantareata americana Selena Gomez se alatura distributiei "Spiral", un film de groaza in pregatire a carui co-productie va fi asigurata de Drake, relateaza News.ro. Pana in prezent, putine detalii se cunosc despre lungmetraj. Potrivit Deadline, "Spiral" spune povestea unei foste influencerite…

- Invitatul lui Costin Ștucan din aceasta dimineața de la GSP Live a fost portarul australian al Rapidului, Harrison Devenish-Meares (24 de ani). Acesta a dezvaluit cum s-a descurcat cu banii cand a venit in Romania și locul de unde iși cumpara hainele. Transferat in august 2020, Harrison Devenish-Meares…

- Primarul Clujului, Emil Boc, implicat activ in scandalul generat de demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, deși nu are vreo funcție in partid, a evidențiat care sunt gafele facute de ministrul USR PLUS. ”E de ordinul evidenței ca ministrul Vlad Voiculescu a avut o erodare accentuata de…