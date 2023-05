Stiri pe aceeasi tema

- Si angajații din sanatate amenința cu greva generala. Federatia ”Solidaritatea Sanitara” anunta, miercuri, declansarea actiunilor de protest si strangerea de semnaturi pentru greva generala din 1 iulie. „Consiliul de Coordonare al Federatiei Solidaritatea Sanitara, intrunit ieri, 17.05.2023, a decis…

- Rafila aloca 50 de milioane de euro pentru perfecționarea personalului medical Investițiile masive in sistemul medical din Romania incepute de ministrul Rafila continua. 50 de milioane de euro pentru perfecționarea personalului medical prin PNRR. Ministerul Sanatații a lansat astazi apelul de proiecte…

- Ministerul Educatiei, in calitate de coordonator de reforme si investitii finantate prin Planul National de Reforma si Rezilienta PNRR , a lansat apelul competitiv de proiecte pentru "Construirea si dezvoltarea unei retele pilot de scoli verzi", apel de proiecte care va fi finantat prin Planul National…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, este in aceste zile, in SUA, la cel mai mare eveniment la nivel global pe teme de sanatate și digitalizare, acolo unde a vorbit despre ce a facut Romania in aceste domenii."La invitația U.S. Embassy Bucharest, am avut privilegiul de a vorbi,…

- Ministerul Sanatații va deconta, in urmatorul contract cadru, doua analize pentru depistarea acestei afecțiuni. Boala cronica de rinichi este, in acest moment, a zecea cauza de deces la nivel mondial, cu o probabilitate de deces la cinci ani estimata la 33%. Riscurile pot fi reduse prin screening, diagnosticare…