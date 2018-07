Stiri pe aceeasi tema

- De cateva saptamani, Romania se afla sub imperiul ploilor si inundatiilor. Zilnic, hidrologii emit coduri de avertizare pentru inundatii pe diverse rauri din tara, semn ca situatia este destul de grava si zone locuite sunt in pericol. Ca de fiecare data, in ajutorul localnicilor care isi vad agoniseala…

- Ghidul cuprinde informații despre persoanele care au obligația depunerii formularului, termenul de depunere a declarației unice, completarea declarației unice, cum se depune declarația, unde se depune declarația, bonificații, sancțiuni și modalitațile de plata a obligațiilor datorate. „Declarația…

- Meteorologii au anunțat, marți, ca Romania va fi lovita de un ciclon care se deplaseaza dinspre Peninsula Balcanica, ceea ce va determina o accentuare a fenomenelor extreme care va persista pana la sfarșitul lunii iunie.

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, i a intampinat in Delta Dunarii pe jurnalistii aflati in cea mai ampla vizita de documentare realizata in ultimii ani in Romania Potrivit Ministerului Turismului, 21 de reprezentanti mass media din Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Slovenia, Ungaria si Romania…

- 300.000 de hectare de padure au fost taiate in Romania in perioada 2001-2016, potrivit unei platforme online denumite Global Forest Watch , care publica harti interactive pe baza imaginilor furnizate de sateliti ai NASA, scrie pressone.ro . Judetele in care s-a taiat cel mai mult in cei 15 ani sunt…

- Litoralul romanesc si Delta Dunarii vor fi, din nou, in atentia touroperatorilor rusi, dupa o absenta de 27 de ani de pe piata, a anunțat Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT). Aceasta a precizat ca FAPT va organiza in perioada 9 – 14 mai primul…

- Firea, despre cei din diaspora: ”Se vor gandi de doua ori inainte sa se intoarca acasa, daca in societate exista permanent tensiune”, a spus primarul Capitalei, marți, in cadrul evenimentului de lansare a Campaniei Naționale „Informare acasa! Siguranța in lume!”, editia 2018. ”Eu cred ca acest mesaj…

- Ghidul TOP 10 se afla la prima editie si prezinta preferintele cititorilor platformei de timp liber Zile si Nopti, care au votat cele mai bune restaurante, puburi, cafenele, cluburi, festivaluri si evenimente din 18 orase din Romania. S-a votat timp de o luna, iar Zile si Nopti a centralizat rezultatele…