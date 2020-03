Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a operaționalizat in aceasta dimineața Centrul Operațional de Coordonare. Aceasta unitate va ajuta la identificarea in timp real a situațiilor infecțiilor cu coronavirus, au anunțat autoritațile.Ministrul Sanatații, Victor Costache, a prezentat planul de masuri pentru pregatirea…

- Ministerul Sanatatii a infintat, marti, Centrul Operational de Coordonare, unitate care stabileste in timp operativ legatura cu directiile de sanatate publica si unitatile sanitare apartinand MS, pentru identificarea in timp real a situatiilor de risc asociate infectiei cu coronavirus si pentru stabilirea…

- Ministerul Sanatații a operaționalizat in aceasta dimineața Centrul Operațional de Coordonare, unitate care stabilește in timp operativ legatura cu direcțiile de sanatate publica și unitațile sanitare aparținand Ministerului Sanatații pentru identificarea in timp real a situațiilor de risc asociate…

- Ministerul Sanatații a operaționalizat in aceasta dimineața Centrul Operațional de Coordonare, unitate care stabilește in timp operativ legatura cu direcțiile de sanatate publica și unitațile sanitare aparținand Ministerului Sanatații pentru identificarea in timp real a situațiilor de risc asociate…

- Ministerul Sanatații, Victor Costache a declarat ca, in zilele urmatoare, in spitalele coordonate de minister vor fi limitate internarile programate, in raport cu gradul de ocupare al paturilor, scrie g4media.ro De asemenea, in funcție de evoluția infectarilor cu coronavirus se va putea decide chiar…

- Internarile programate in spitalele aflate in subordinea MS vor fi limitate, iar in functie de dinamica situatiei privind coronavirusul, ar putea fi interzise, conform Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor prezentat marti, cu ocazia operationalizarii Centrului de Coordonare, unitate care stabileste…

- Linia TELVERDE destinata cetatenilor care doresc informatii legate de prevenirea infectarii cu virusul COVID-19 (coronavirus) a fost operationalizata la nivelul Institutului National de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatatii, informeaza joi Grupul de Comunicare Strategica. Cetatenii…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a spus miercuri seara ca "este garantat" ca nu vor fi inchise spitale publice dupa modificarea Legii sanatatii si a punctat ca in mandatul sau urmareste continuarea proiectelor privind construirea unor spitale regionale si renovarea rapida a spitalelor existente."Absolut.…