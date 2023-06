Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii care cauta submarinul Titan disparut au avertizat ca s-ar putea sa nu poata recupera niciodata cadavrele celor cinci persoane ucise in expediție. Pilotul și patru pasageri ai submersibilului Titan disparut se crede ca au murit dupa ce o parte din coada navei a fost gasit la aproximativ 1.600…

- Sora mai mare a miliardarului pakistanez Shahzada Dawood, care a murit impreuna cu fiul sau in submarinul Titan, in apropiere de epava Titanicului, a facut primele declarații dupa anunțul tragic facut acum puțin timp de Paza de Coasta a SUA. Conform acesteia, Suleman, fiul de 19 ani al lui Dawood nu…

- Garda de Coasta a SUA a declarat, joi seara, intr-o conferinta de presa, ca submersibilul Titan ar fi suferit cel mai probabil o implozie si ca toti pasagerii sunt morti. "Campul de resturi este in concordanta cu o implozie catastrofala a navei", a declarat contraamiralul John Mauger, la scurt timp…

- Cele mai negre temeri se confirma. Resturile observate in apropierea epavei Titanicului aparțin submersibilului Titan, disparut duminica. Pasagerii sunt morți, considera Garda Coasta a SUA și OceanGate, compania proprietara a submersibilului. OceanGate a comunicat: ”Credem acum ca CEO-ul nostru Stockton…

- Un „camp de resturi” a fost descoperit in timpul cautarilor submersibilului Titan de catre un vehicul submarin controlat la distanta (ROV), in apropiere de Titanic, anunta Paza de Coasta americana, relateaza BBC News. „Cadrul de aterizare si un capac din partea din spate a submersibilului” Titan fac…

- Resturile care au fost gasite in timpul cautarii submersibilului Titan disparut sunt „cadrul de aterizare și capacul din spate”, a spus un expert și prieten al celor doua persoane de la bord, conform The Telegraph . David Mearns, care face parte dintr-un grup pe WhatsApp care implica The Explorers Club,…

- Submersibilul a disparut in apele Atlanticului cu cinci persoane la bord, iar oxigenul pregatit pentru calatorie se va epuiza joi dupa-amiaza. Misiunea captivanta a constat in explorarea ramașițelor "Titanicului" dintr-un submarin, dar la 105 minute dupa scufundare, primele semne de avertizare s-au…

- Salvatorii care au folosit un sonar pentru a cauta submersibilul cu cinci persoane la bord au detectat sunete de „bubuituri” subacvatice in Atlanticul de Nord. Nava a disparut in urma cu 3 zile. Informația a aparut in presa, citand comunicari ale guvernului american. Revista Rolling Stone, prima care…