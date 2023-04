Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 11-a ediție a festivalului Analog Mania – care a debutat la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara – reunește artisti din mai multe țari europene, iar unul dintre proiectele centrale ale acestui eveniment este „Side by Side”, o expozitie care celebreaza centenarul productiei de film de amatori…

- Cea de-a IV-a ediție a festivalului de teatru și artele spectacolului „Sunlight Theatre”, organizat de fundația culturala Artmedia, va marca in acest an cel mai important eveniment al orașului, Capitala Europeana a Culturii, și va aduce in fața publicului spectacole consacrate, de toate genurile și…

- Orașul maghiar Veszpem, care deține titlul capitala europeana a culturii in acest an, are mai multe proiecte comune cu Timișoara, printre care și colaborarea dintre teatrul de papuși Kaboca din Veszpem și teatrul maghiar „Csiky Gergely”. Unul dintre acestea este spectacolul stradal cu papuși mari, cu…

- Weekend-ul in care are loc deschiderea oficiala a anului in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii vine cu modificari in programul mijloacelor de transport in comun. In plus, strada Oituz, intre Punctele Cardinale și Piața Maraști, va fi inchisa circulației in zilele de 17, 18 și 19 februarie.…

- Cultura, Educația, Arta, Teatrul sunt opțiunile de viața care imping umanitatea inainte. Este o alegere pe care o face fiecare dintre noi, dar pe care o poate, și ar trebui sa o faca societatea, in ansamblul ei. Timișoara a ales sa faca acest pas spre un viitor ancorat in sistemul de valori al culturii,…

- Anul acesta, timp de cinci zile, in cadrul celei de-a 11-a ediții a JAZZx, publicul va avea ocazia sa asculte un spectru divers de stiluri muzicale, de la jazz modern și fusion, pana la soul. Festivalul promite sa fie o experiența unica pentru iubitorii de muzica, care vor putea sa descopere…

- Primaria a anunțat ca șapte strazi vor fi inchise pe 17 februarie, cand va fi deschis oficial anul Capitalei Europene a Culturii, intr-un weekend plin de evenimente „sub umbrela” Timișoara 2023. „In 17 februarie seara, Piața Unirii devine kilometrul 0 al Capitalei Europene a Culturii și loc de intalnire…

- Principalele agenții de turism romanești care aduc in țara noastra vizitatorii straini au fost invitate la Timișoara, pentru o ultima discuție inainte de inceperea programului Capitala Europeana a Culturii -2023.