A fost finalizat studiul de fezabilitate. Cartierul Mondial - Bocsei va beneficia de canalizare Consilierii locali lugojeni vor avea pe masa, in sedinta programata saptamana viitoare, studiul de fezabilitate pentru introducerea canalizarii in cartierul Mondial –Herendesti. Cartierul aflat la marginea orasului a fost lasat de izbeliste in ultimii ani, astfel ca noua administratie si-a propus sa imbunatateasca conditiile de trai ale oamenilor care locuiesc in acea zona. Mintiti de PSD si de fostul primar, oamenilor din cartier li s-a promis, de la case noi, pana la asfalt, insa politicienii au uitat de aceste promisiuni imediat ce si-au mai asigurat inca patru ani la primarie. In urma cu doua… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

