- Rudolf Stauder, prefectul județului Maramureș, a emis ordinul prin care este constatata incetarea de drept a mandatului de primar al lui Catalin Cherecheș, dupa ce acesta a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare.

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, fugit de 3 zile din țara, a fost prins de poliție in orașelul bavarez Augsburg, din Sud Vestul Germaniei. Surse au declarat ca la un hotel din Ungaria, Cherecheș ar fi mituit angajații hotelului sa le spuna polițiștilor ca ar fi plecat in Italia. In seara de…

- Procesul dintre Agenția Naționala de Integritate (ANI) și Catalin Cherecheș, pe subiectul averii nejustificate, continua la Curtea de Apel Cluj. Ultimul termen a fost in 16 noiembrie, cauza fiind amanata ”pentru depunerea dovezii de reprezentare pentru intimatul Cherecheș Catalin”. Practic, noul termen…

- Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost prinsa in flagrant de procurorii anticoruptie, la Cluj, in timp ce intermedia o mita pentru judecatoarea Curtii de Apel care urmeaza sa pronunțe sentința definitiva in dosarul in care edilul a fost condamnat la inchisoare in prima instanta,…