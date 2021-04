Stiri pe aceeasi tema

- Arhitect cu o mare experiența, Gabriel Almajan, membru al Ordinului Arhitecților și al Registrului Urbaniștilor din Romania, a caștigat concursul organizat de Primaria Timișoara pentru funcția de arhitect-șef al Timișoarei. Initial in concur s-au inscris patru candidati, pentru ca an “fianla” sa ramana…

- Primaria Timișoara cauta arhitect-șef. Trebuie sa fie atestat de Registrul Urbaniștilor din Romania și sa aiba o experiența de cel puțin șapte ani. Postul scos acum la concurs este ocupat cu titlu interimar de Monica Mitrofan. Din comisia de evaluare fac parte arhitectul-șef al Clujului, cel al Reșiței…

- Compania de transport de marfa si logistica International Alexander din Arad, fondata in 2003 de antreprenorul Simion Apreutese, a cumparat operatiunile din Romania si Cehia ale firmei germane Brandl, anunța ZF. Brandl este o afacere de familie din Germania infiintat in 1970, care furnizeaza de 50 de…

- Viceprimarul Sucevei și liderul USR Suceava, Teodora Munteanu, a ținut sa-i mulțumeasca primarului Ion Lungu pentru organizarea unui concurs de soluții privind proiectarea parcului Șipote. In același timp, Teodora Munteanu a mulțumit public Ordinului Arhitecților din Romania și tuturor organizațiilor…

- "Am stabilit cu colegii mei si vom face o modificare statutara - candidatul pentru alegerile prezidentiale nu va mai fi desemnat de catre Comitetul Politic National. Vor fi alegeri preliminare in interiorul partidului pe o perioada de timp limitata, cine doreste, in fiecare organizatie vor merge candidatii,…

- Romania este singurul stat in care HoReCa vrea sa dea in judecata Guvernul. Decizia celor din domeniu este una intemeiata, ținand cont de faptul ca guvernanții au inchis industria și nu au venit cu masuri compensatorii. Reprezentanții industriei HoReCa vor sa dea guvernul in judecata și sa ceara despagubiri…

- Ministerul Justiției a selectat șase candidați pentru funcția de procuror european din partea Romaniei. Aceștia sunt Camelia-Elena Grecu, Dana-Manuela Ana, Constantin Irina si Jean-Nicolae Uncheselu - DNA,...