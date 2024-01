A fost descoperită o planetă asemănătoare Pământului aflată la o distanță surprinzător de mică Planeta ar putea oferi o privire utila despre cum ar fi putut fi candva Terra, spun astronomii, Astronomii au descoperit o planeta de dimensiuni similare Pamantului, surprinzator de apropiata de a noastra. Lumea, cunoscuta sub denumirea de HD 63433d, este cea mai apropiata și mai tanara planeta de dimensiuni terestre descoperita vreodata. Cercetatorii spera ca proximitatea acesteia ar putea fi utila: am putea obține o privire detaliata asupra unei lumi care ar putea fi asemanatoare unei versiuni tinere a Pamantului nostru, scrie The Independent . „Este o planeta utila pentru ca ar putea fi asemanatoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

