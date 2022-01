A fost descoperit un canion glaciar în Antarctica Cercetatorii australieni au descoperit un canion glaciar in Antarctica.O echipa de la Divizia Antarctica Australiana (AAD) din cadrul Departamentului federal pentru Agricultura, Apa si Mediu din aceasta tara a anuntat vineri ca a descoperit un canion sub ghetarul Vanderford din estul Antarcticii, scrie Agerpres. Prezenta canionului a fost descoperita de Nuyina, noua nava spargator de gheata a AAD, in timpul efectuarii unor teste ale apei in apropierea ghetarului.Acest canion se intinde la 60 km distanta de ghetar, ceea ce indica faptul ca acesta s-a micsorat semnificativ. Conducatorul expeditiei,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de cercetatori australieni a descoperit un canion care ajunge pana la cativa kilometri adancime sub un ghetar din Antarctica, informeaza vineri agentia Xinhua. O echipa de la Divizia Antarctica Australiana (AAD) din cadrul Departamentului federal pentru Agricultura, Apa si Mediu din…

- Avocatul Stephen Lloyd, care il reprezinta pe ministrul Imigratiei, Alex Hawke, a declarat, vineri, la o audiere de instructie la Federal Circuit Court, ca propunerea guvernului este ca Novak Djokovici sa fie retinut sambata dimineata, atunci cand se va prezenta in fata oficialilor departamentului pentru…

- Administratia SUA a presedintelui american Joe Biden intentioneaza sa creeze o noua unitate in cadrul Departamentului pentru Justitie cu scopul de a combate terorismul intern, ca urmare a atacului violent de anul trecut de la Capitoliu al unor sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump, a afirmat…

- Noul secretar de stat pentru Romanii de Pretutindeni este de la PSD și a fost numit de premierul Nicolae Ciuca. Noul secretar de stat, numit la 5 ianuarie 2021, este Gheorghe-Florin Carciu. „Vicepreședintele PSD Satu Mare, Gheorghe-Florin Carciu a fost numit in funcția de secretar de stat al Departamentului…

- Premierul Nicolae Ciuca va avea duminica, 5 decembrie, o intalnire de lucru cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei, dupa ce au aparut, in Romania, primele doua cazuri de persoane depistate pozitiv cu tulpina africana Omicron.Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a convocat, duminica, 5 decembrie,…

- Unele proiecte legate de mediu ridica o serie de semne de intrebare asupra oportunitații adoptarii lor, iar umaniștii atrag atenția ca, in practica, s-ar putea ajunge la situații nefavorabile romanilor. Un exemplu concret este legat de propunerea interzicerilor centralelor de apartament, iar impunerea…

- Primul ”Atlas al profesiilor si competentelor in domeniul inverzirii urbane” a fost lansat, recent, in cadrul unei conferinte internationale organizate online de catre Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, in parteneriat cu Fundatia WorldSkills Romania. Articol publicat in Jurnalul de Ilofv…

- Preturile mondiale ale marfurilor alimentare s-au scumpit viguros in octombre si au atins cel mai mare nivel din iulie 2011, iar indicele preturilor alimentare a crescut cu 31,3% in decurs de un an, a anuntat Organizatia ONU pentru Alimentatie si Agricultura (FAO). Indicele FAO al preturilor alimentare…