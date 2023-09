Stiri pe aceeasi tema

- Breaking news! Antoneta Bolchiș a plecat acasa de la Ministerul Educației! Dumnezeu de iubește! ⚠️ Oare sa exista vreo legatura demisia acesteia cu vizita doamnei ministru Deca in Maramureș? Vom afla la momentul potrivit! Source

- Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, in primele șase luni din anul 2023, 44.472 de vehicule, la nivelul intregii țari. In urma controalelor, inspectorii RAR au constatat ca 44,16% dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care…

- Joi, 20 iulie, de sarbatoarea inchinata Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji la Manastirea „Sfantul Proroc Ilie” din localitatea Dragomirești, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș, cu ocazia hramului așezamantului monahal.…

- Manastirea „Sfanta Ana” Rohia, este una dintre cele mai vizitate manastiri din eparhie atat de credincioși, cat și de mari personalitați laice și bisericești. De curand a fost finalizat site-ul lacasului. „Iubiți credincioși și prieteni ai Manastirii Rohia, Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit sa finalizam…

- Este jurnalist, este om de radio, se implica in campanii sociale, este antreprenor prin excelența. Nu are liniște, mereu are o idee in minte, mereu are inca un vis de realizat. Mirela Retegan a creat in 2013 o trupa de teatru și dans, ce avea sa ajunga cea mai ravnita forma de divertisment a copiilor…

- Astazi este o zi speciala este ziua de naștere a Primarului nostru Domnul Catalin Cherecheș. Domnule primar, Ziua in care Dumnezeu a hotarat sa venim in lumea aceasta vazuta atat de minunata, mareața și unica este ziua de care se leaga tot parcursul vieții noastre intregi. El a hotarat cand și unde…

- Meteorologii anunta disconfort termic si canicula, vineri si sambata, in mai multe regiuni. De asemenea, au fost emise avertizari coduri galben si portocaliu de instabilitate atmosferica si vujelii in vest si nord-vest pana sambata dimineata. ”Disconfortul termic va fi ridicat astazi (23 iunie) in toate…

- „Comunitatea crestinilor ortodocsi din Parohia Ortodoxa Laschia din Protopopiatul Lapus numara aproximativ 300 de suflete, a spus Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul. Astazi, cu ajutorul lui Dumnezeu si cu binecuvantarea Lui, am pus piatra de temelie pentru o noua biserica pe care comunitatea…