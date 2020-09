A fost descoperit misterul faliei San Andreas

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au descoperit ca pasarile cinta in primele ore ale dimineții pentru a-și incalzi coardele vocale inainte de o zi incordata. Studiul a fost publicat in Animal Behaviour, pe scurt despre el relateaza Daily Mail. Se știe ca pasarile cintatoare, cel mai energic cinta in zori, dar de ce…

- O echipa de cercetatori americani a descoperit o posibila ordine a apariției simptomelor specifice COVID-19. Astfel, persoanele infectate iși pot da seama mai repede daca au contractat virusul sau sufera de altceva. In lupta cu pandemia de COVID-19, oamenii de știința incearca sa afle cat mai multe…

- Solicitarea parlamentarilor vine in contextul unui studiu care arata ca utilizarea tigarilor electronice poate avea un risc crescut in infectarea cu coronavirus. In scrisoare se cere ca pana pe 18 august sa fie confirmata sau infirmata cererea de eliminare a tigarilor electronice. Citeste…

- Planeta pitica Ceres, ale carei mistere oamenii de știința se lupta sa le dezvaluie, ar putea fi „o lume oceanica” unde apa lichida curge pe suprafața sa, potrivit unei serii de studii publicate luni, relateaza AFP.De la descoperirea sa în 1801, Ceres a fost considerata o planeta…

- Misterul ultimel capodopere a lui Vincent Van Gogh a fost deslușit. Secretul din spatele tabloului pictat in ziua in care artistul s-a sinucis a fost scos la iveala chiar de experții muzeului unde este depus acesta.

- Paleontologii din China au dezvaluit unul dintre secretele insectelor antice care au trait in perioada dinozaurilor. Ramașițele insectelor cu virsta de aproximativ 99 de milioane de ani au fost gasite in chihlimbar in nordul Myanmar. Treizeci de fragmente din perioada cretacica, au fost studiate de…

- Simțul nostru al mirosului funcționeaza "in regim stereo", folosind doua nari la fel cum vazul și auzul folosesc perechi de ochi și urechi. Studiul este publicat in Proceedings of the National Academy of Sciences, iar pe scurt despre el scrie Daily Mail. Pentru a determina daca putem mirosi "in stereo",…

- Potrivit unui studiu realizat de un grup de oameni de știința internaționali condus de Societatea geografica naționala din Washington și Universitatea din California, Davis, aproximativ jumatate din teritoriile planetei Pamint nu au fost afectate grav de oameni. Din evidența nu fac parte terenurile…