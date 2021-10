Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, CNMAIC numara printre cadetii de anul I doua perechi de gemeni, frati ce impartasesc acelasi vis de viitor si au ales sa imbrace haina militara impreuna. Ei au spus ca isi doresc sa activeze in Fortele Navale de mici. "Pentru a ne indeplini visul am avut nevoie de multa ambitie si curaj.…

- Spectacolul "Nepotul meu, Veniamin" de Ludmila Ulitkaia, in regia lui Vlad Massaci, va avea premiera pe 30 septembrie, de la ora 19,00, la Sala 'Radu Beligan' a Teatrului de Comedie, informeaza AGERPRES. "'Nepotul meu, Veniamin' este o poveste emotionanta si plina de umor, scrisa de Ludmila…

- Soprana Angela Gheorghiu este de parere ca in tara noastra trebuie sa existe lideri care sa construiasca pentru cultura. De asemenea, Angela Gheorghiu marturisește ca artistii cu care colaboreaza sunt pentru ea o familie. Afirmațiile și martuirisirile au fost facute de catre soprana vineri seara, la…

- Ministerul Culturii propune ca Sala Mare a Teatrului Național București (TNB) sa poarte numele actorului si regizorului Ion Caramitru, cel care a fost in ultimii 16 ani director al acestei institutii de cultura. Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a facut anunțul pe pagina sa de Facebook și a precizat…

- Cum nesiguranța vremilor in care traim este din ce in ce mai pronunțata, orice urma de normalitate este binevenita. Astfel, concertul reprogramat al artistului Paul Surugiu-Fuego de la Sala Palatului din București va avea loc, fara modificari, in condițiile actuale impuse de catre autoritați, pe data…

- Poveste misterioasa in comuna Buhoci, din județul Bacau, acolo unde la sfarșitul lunii trecute, un batran de 93 de ani, dat disparut acum 30 de ani, a aparut ca din senin, scrie Desteptarea.ro. Surpriza a fost uriașa pentru unul din fii și nora sa care de ani buni i-au facut tot felul de slujbe bisericești,…

- Marele actor Ion Caramitru a murit la varsta de 79 de ani Ion Caramitru, directorul Teatrului National. Foto: Arhiva. Actorul Ion Caramitru a încetat din viata la vârsta de 79 de ani duminica, la Spitalul Elias, din București. Ion Caramitru avea 79 de ani și conducea Teatrul Național…

