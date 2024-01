A fost dat startul procesului de achitare a subvențiilor pentru fermieri Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura informeaza ca, odata cu intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2024, a fost demarat procesul de plata a cererilor de acordare a sprijinului financiar recepționate in anul 2023, transmite Noi.md In acest context, de la inceputul anului curent, AIPA a autorizat spre plata primele 100 mil. lei, surse ce sint orientate catre ferm Citeste articolul mai departe pe noi.md…

