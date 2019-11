Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata de 5,4 grade a avut loc, luni, in sud-estul Frantei, fiind simtit puternic pe plan regional, informeaza presa franceza. Cutremurul de 5,4 grade s-a produs in jurul pranzului in zona Montelimar (Drome), anunta Biroul Central de Seismologie din Franta (BCSF). Cel…

- Treizeci si trei de persoane au fost ranite – dintre care patru grav – duminica pe o autostrada din nordul Frantei intr-un accident in care a fost implicat un autocar care asigura legatura Paris-Londra, au anuntat autoritatile regionale franceze, informeaza AFP. Dintre cele 33 de persoane aflate la…

- Politia a arestat un barbat in varsta de optzeci de ani suspectat ca a deschis focul la o moschee din orasul Bayonne in sud-vestul Frantei, facand doi raniti grav, au anuntat luni autoritatile locale, o...

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 5,8 grade s-a produs marti in nord-estul Pakistanului, fiind simtit puternic, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Seismul s-a produs la ora 16.01 (14.

- O persoana a fost gasita decedata, iar șase au fost ranite, sambata, in orașul Villeurbanne, in apropiere de Lyon, in centrul Franței, dupa un atac cu ceea ce se presupune a fi un cuțit, a spus o sursa din cadrul poliției pentru Reuters.

