A fost curtat de partide: Fostul principe Nicolae al României, despre „ofertele politice” pe care le-a primit Fostul principe Nicolae a afirmat duminica, referitor la o eventuala implicare in politica, ca este deschis la orice varianta in viitor, dar ca momentan ii este bine asa. El a precizat ca a fost ofertat de fost ofertat de PNL si PSD, dar a refuzat. “Sunt deschis la orice varianta in viitor. In momentul de fata sunt bine cum sunt, unde sunt, dar cine stie ce se va intampla in viitor, poate va fi momentul, poate nu va fi, dar bunicul meu nu a incurajat acest demers si tin la asta. Nimeni din familie nu a fost incurajat (n.red. sa faca politica). (…) Discutia intre mine si rege nu a fost ceva ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere al INSP, in saptamana 8 – 14 noiembrie, 69,7% din cazurile confirmate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate la persoane nevaccinate anti-COVID oar 89,3% din decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate.Aproape o treime din totalul deceselor s-a inregistrat…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, vor exista innorari temporale in cea de a doua parte a zilei de duminica, 7 noiembrie 2021. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…

- Peste 50% dintre experții tehnici din Romania au peste 70 de ani. Ce spune Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila Peste 50% dintre experții tehnici din Romania au peste 70 de ani. Ce spune Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila Ministrul Cseke Attila avertizeaza ca Romania se confrunta cu un deficit mare…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) organizeaza sesiunea de atestare tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, in perioada 18–21 decembrie 2021, anunța ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. Examenele se vor susține, pe langa municipiul…

- Ministrul Cseke Attila avertizeaza ca Romania se confrunta cu un deficit mare de experți tehnici pe diverse domenii. Am decis organizarea sesiunii de atestare tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, anunța demnitarul. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- La garda Forestiera, angajații se plang de faptul ca personalul este unul redus. In schimb, salariile nu sunt deloc unele mic. Cați bani incaseaza lunar angajații la garda Forestiera? Potrivit site-ului undelucram.ro , angajați de la Garda Forestiera se arata mulumi de salarii, dar și de colectiv și…

- In urma cu doi ani, compania poloneza Solaris a lansat autobuzul Urbino 12, alimentat cu hidrogen, la Stockholm. Autobuzul va fi prezentat acum in Romania, iar, pentru a marca momentul, Urbino 12 va porni intr-un tur prin 12 orașe din țara noastra. Solaris Urbino 12 va ajunge in Oradea, Cluj-Napoca,…

- Conform prognozei meteo pentru sambata, 16 octombrie 2021, vremea va continua sa fie rece. In majoritatea zonelor, norii vor acoperi cerul și la munte vor cadea precipitații mixte. Afla de pe a1.ro ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu,…