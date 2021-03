Stiri pe aceeasi tema

- – Cum a fost anul 2020 pentru tine? Am fost unul dificil, cu noi incercari și multe obstacole. Mi-a fost greu sa ma adaptez la noul contex: oraș, loc de munca și școala. – Care au fost obstacolele pe care le-ai intalnit și cum te-a ajutat programul Plan de Viața sa le depașești? M-am lovit de nedreptați…

- Sambata, 13 martie 2021, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi reproiectat filmul „La Belle Epoque”, cu Daniel Auteuil, Guillaume Canet, DoriaTillier, Fanny Ardant și Pierre Arditi in rolurile principale, in regia lui Nicolas Bedos. CITEȘTE ȘI: Percheziții in Pitești și Mioveni…

- Cum a fost anul 2020 pentru tine? A fost un an dificil, pentru ca odata cu venireapandemiei, a fost nevoie sa imi anulez multe planuri. Care au fost obstacolele pe care le-ai intalnit și cum te-a ajutat programul Plan de Viața sa le depașești?Obstacolele pe care le-am intalnit au fost, in principal,…

- Un tanar din Bucuresti a fost retinut marti dupa ce a incercat sa comercializeze droguri de mare risc in Pitesti. Miercuri va fi pezentat Tribunalului Arges, in vederea dispunerii unei masuri preventive.

- Poet și matematician roman, Ion Barbu a fost cunoscut și sub numele de Dan Barbilian și a fost unul dintre cei mai cunoscuți și importanți poeți romani interbelici. Citește povestea de viața a celui care a reprezentat modernismul literar romanesc. Ion Barbu a fost poet, eseist și traducator, a avut…

- ”In aceasta dimineața, s-a dispus inlocuirea ofițerului de la comanda activitaților de prevenire și combatere Covid la nivelul municipiului. Am solicitat lamuriri cu privire la cum au ajuns in spațiul public acele imagini și date neasumate de nimeni și daca șeful Poliției Centrului Vechi avea competențe…

- ”In aceasta dimineața, s-a dispus inlocuirea ofițerului de la comanda activitaților de prevenire și combatere Covid la nivelul municipiului. Am solicitat lamuriri cu privire la cum au ajuns in spațiul public acele imagini și date neasumate de nimeni și daca șeful Poliției Centrului Vechi avea competențe…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineata, la ora locala 2:59, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 77 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului ( INCDFP ). Seismul a avut loc in apropierea…