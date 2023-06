A fost creată berea cu pudră de greieri: „Are o alcoolemie ridicată și e mai nutritivă” Studenții de la USAMV Cluj au inventat berea cu pudra de greieri, deocamdata, doar ca lucrare de licenta, dar profesorii sustin ca e facuta sa respecte cerintele nutritionale ale omului modern. Berea cu pudra de greieri vine cu o multime de plusuri fata de cea traditionala: are o alcoolemie ridicata, de 6,5% si e mult […] The post A fost creata berea cu pudra de greieri: „Are o alcoolemie ridicata și e mai nutritiva” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

