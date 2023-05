A fost creat Comitetul Național de Productivitate Este o structura independenta care va efectua analize economice și statistice, urmand sa iși publice rezultatele sub forma unor rapoarte anuale. Pe baza acestor informații, Guvernul va crea politici publice pentru creșterea economica sustenabila și va trasa strategii pentru a prinde din urma statele dezvoltate. Acesta este un proiect de asistența al Organizației pentru Cooperare [...] Articolul A fost creat Comitetul Național de Productivitate a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

