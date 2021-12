Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu s-a produs marti intr-un salon situat la parterul unui pavilion al Spitalului de Psihiatrie din Gataia, fiind activat Planul Rosu de interventie. Reprezentantii unitatii sanitare afirma ca un pacient ar fi dat foc unei saltele.

- Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, judetul Timis.Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, judetul Timis. 41 de persoane au fost evacuate, atat pacienti, cat si cadre medicale.Un apel la 112 efectuat in jurul orei 07:40 anunta faptul ca la Spitalul de Psihiatrie din Gataia ar fi izbucnit…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca articolul din decizia CNSU referitor la suspendarea cursurilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant private, inclusiv in cele 21 de scoli care functioneaza dupa programa altor state, nu a fost preluat in Hotararea de Guvern cu restrictiile de…

- In Romania sunt 15.239 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. Sunt peste 500 de cazuri in Timiș. La nivel național au fost raportate 352 de decese, doua fiind anterioare intervalului de referința. Printre decese se numara și o fetița de șase ani din județul Argeș, care…

- Investiție de 30 de milioane de dolari, in Timiș, anunțata la Consiliul Județean de o companie chineza care ofera soluții de controlere electronice inteligente. Oamenii de afaceri și-au propus sa operaționalizeze, pana in primavara anului viitor, in județul nostru, o fabrica de peste 12.000 de mp, cu…

- Pe harta nationala a santierelor sunt peste 7.000 de proiecte rezidentiale care se aflau in stadiu de lucru in ultimele luni. Cele mai active piete raman in Bucuresti, Cluj si Timisoara, iar tendinta care a devenit tot mai vizibila in pandemie este orientarea spre construirea caselor. Potrivit datelor…

- 21.09.2021 Mai multe localitați din județ, beneficiare ale fondurilor europene atrase de Aquatim Aquatim a semnat inca un contract de lucrari din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Targu Mureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat, zilele trecute, 9 percheziții domiciliare, in județul Mureș, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2019-2020,…