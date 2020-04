Cel de-al 15-lea buzoian infectat cu coronavirus este un barbat care se afla in București, dar cu domiciliul in județul Buzau, contact direct al unui caz confirmat pozitiv. Pacientul este un barbat din Tisau, a carui soție a fost confirmata pozitiv luna trecuta. Cei doi soți au participat la o inmormantare la Suceava, cel mai probabil de acolo contractand virusul, mai intai femeia, și apoi barbatul la distanta de cateva saptamani. La momentul confirmarii, barbatul era internat la Spitalul Victor Babeș din București, unde se afla și in prezent. DSP Buzau a demarat ancheta epidemiologica.