- DIICOT a clasat dosarul in care fostul parlamentar din Bistrița, Doina Pana, acuza ca „mafia lemnului” ar fi otravit-o cu mercur. INML a concluzionat ca viata Doinei Pana nu a fost pusa in primejdie. Doina Pana renunța in ianuarie 2018 la functia de ministru al Padurilor, invocand probleme de sanatate.…

