A fost cea mai caldă lună de octombrie înregistrată vreodată Octombrie 2019 a fost cea mai calda luna octombrie inregistrata vreodata in lume, a anuntat marti serviciul european Copernicus privind schimbarile climatice, mentionand ca este a cincea luna consecutiva care a depasit sau s-a apropiat de un nivel record, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Luna octombrie a acestui an a depasit cu 0,63 grade Celsius temperatura medie a perioadei de referinta 1981-2000, mercurul termometrelor urcand cu doar 0,01 grade peste temperatura inregistrata in octombrie 2015, insa cu 1,2 grade Celsius peste nivelul pre-industrial, baza de referinta a expertilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

