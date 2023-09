Radu Judele, expertul acuzat de procurorii DNA ca ar fi primit 714.000 lei de la omul de afaceri Emil Savin, care l-ar fi mituit si pe presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv duminica, in urma unei decizii a Tribunalului Vaslui. Barbatul este acuzat de luare de mita si trafic de influenta. […] The post A fost arestat expertul din dosarul lui Dumitru Buzatu. Ar fi primit peste 700.000 lei de la omul de afaceri care l-ar fi mituit si pe presedintele CJ Vaslui appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .