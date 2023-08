Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 11 august, avut loc festivitatea oficiala de decernare a titlului de ,,Cetațean de onoare al municipiului Pitești” domnului Sergiu George Rizescu. Evenimentul special s-a desfașurat la Memorialul Inchisoarea Pitești, in prezența reprezentanților municipalitații piteștene și ai presei locale,…

- Scriitorul și traducatorul Vladimir Beșleaga, deputat in primul Parlament al Republicii Moldova (1990-1994), Laureat al Premiului de Stat, Cavaler al Ordinului Republicii și Cetațean de Onoare al municipiului Chișinau implinește astazi 92 de ani. Cu aceasta ocazie Primaria capitalei i-a adresat felicitari.

- Melomanii timișoreni sunt invitați la un concert special care iii va fi dedicat fostului viceprimar al Timișoarei, Adrian Orza, evenimentul avand loc in ziua in care regretatul politician și iubitor de muzica va fi declarat Cetațean de Onoare al orașului Timișoara, post – mortem. Concertul va avea loc…

- Scriitorul Vladimir Beșleaga implinește astazi varsta de 92 de ani. Este considerat cel mai important prozator al sec XX. In anul 1956 a debutat editorial cu volumul de proza pentru copii „Zbanțuila”. Au urmat de carțile „Vacanța mea” (1959), „La fantana Leahului” (1963), „Vrei sa zbori la Luna?” (1964).…

- Cunoscuta cantareața de muzica ușoara Anastasia Lazariuc, Artista a Poporului, Cetațean de Onoare a municipiului Chișinau, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Interpreta implinește 70 de ani. Cu aceasta ocazie, Primaria capitalei a venit cu un mesaj. „Multa sanatate, inspirație și noi cantece frumoase,…

- Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara, maestrul Toma Frențescu a murit chiar in ziua in care debuteaza cea mai draga manifestare a sufletului sau, Festivalul Inimilor, la care a pus umarul foarte mulți ani in calitate de coregraf al Ansamblului Timișul.

- FOTO| Veteranul de razboi din ALBA care a implinit 100 de ani și care a devenit cetațean de onoare in comuna sa Veteranul de razboi din ALBA care a implinit 100 de ani și care a devenit cetațean de onoare in comuna sa Titlul de Cetațean de Onoare a fost acordat domnului mr. (rtr) Bardea Simion in cadrul…

- Consilierii locali din Mangalia au aprobat, recent, proiectul de hotarare prin care i se acorda fotbalistului Denis Alibec, titlul de „Cetațean de Onoare” al municipiului Mangalia pentru performanțele din activitatea sportiva, dar și pentru contribuția adusa in promovarea imaginii orașului, la nivel…