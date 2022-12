Stiri pe aceeasi tema

- O pensiune din judetul Cluj se situeaza pe primul loc intr-un top national al celor mai uimitoare pensiuni din tara, dintre cele mai putin cunoscute de public. Compania Pantone si-a anuntat culoarea anului 2023: Viva Magenta, o nuanta intre albastru si rosu, si asa cum a definit-o criticul de la New…

- Compania Pantone a anuntat culoarea anului 2023 Este vorba despre Viva Magenta, o nuanta intre albastru si rosu.Albastrul stins am avut in anul 2020, doua nunante de gri si galben in 2021 si nuanta stralucitoare Very Peri de anul acesta, Pantone s a hotarat la aceasta nuanta de rosu carmin pentru 2023.…

- Compania Pantone si-a anuntat culoarea anului 2023: Viva Magenta, o nuanta intre albastru si rosu, si asa cum a definit-o criticul de la New York Times Jason Farago, „o nuanta saturata aproape de fucsia, cu siguranta nu organica, dar nici electrica”, potrivit news.ro.Timp de aproape 25 de ani, compania…

- Institutul Pantone a anunțat culoarea anului 2023. Este vorba despre Viva Magenta, o culoare descrisa ca un "roșu animat, care pulseaza cu mișcare", „o culoare exuberanta care promoveaza optimismul și bucuria".

- Ești pasionata de industria modei și-ți place sa fii la curent cu noile tendințe in materie de piese vestimentare? Ei bine, anul 2022 este pe sfarșite, ceea ce devine prilejul perfect pentru stiliști și casele de moda sa lanseze colecțiile pentru anul viitor. Daca te intrebi care este culoarea anului…

- Paprika, cea mai importanta culoare a anului viitor, este deja la moda si exista modalitati de a o folosi care va ajuta sa creati scheme de decor odihnitoare. In ceea ce priveste tendintele cromatice, nu este caldura o stare de spirit pe care ne-o dorim cu totii in casele noastre? Un sentiment solar,…

- Gradinita cu Program Prelungit nr. 3 Iasi, din zona Bularga, demareaza primul proiect Erasmus+. Proiectul „Step by step pentru natura si dezvoltare sustenabila" a fost implementat in perioada 01.10.2022 – 31.12.2023. Acesta vizeaza dezvoltarea competentelor de folosire a metodelor inovative, raportate…