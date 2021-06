A fost adoptată legea alăptatului în public. Amenzi urișe pentru cei care împiedică hrănirea copilului în public Camera Deputaților, for decizional, a adoptat legea privind alaptatul in public. Persoanele fizice și juridice care interzic sau impiedica alaptarea in public pot fi sancționate cu amnezi intre 100 și 2.000 de lei. Proiectul de lege privind alaptarea in spatiile publice, a fost adoptat, joi, cu 279 de voturi “pentru”si o abtinere. Actul normativ are […] The post A fost adoptata legea alaptatului in public. Amenzi urișe pentru cei care impiedica hranirea copilului in public appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

