- O coada uriasa s-a format sambata dimineața la telegondola din Sinaia. Turistii au așteptat aproape doua ore ca sa poata urca la Cota 1.400 sau 2.000 pentru a schia, conform Antena 3. „Este cea mai mare coada de la inceputul sezonului de schi, adica din 18 decembrie 2020”, a declarat administratorul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se inregistreaza trafic intens pe Valea Prahovei, masinile deplasandu-se in coloana in zonele Brasov – Centura de Vest, Comarnic, Sinaia, Busteni, in conditii de lapovita si ninsoare si carosabil ud. Pe sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza sambata dimineata ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe sensul catre Brasov al DN 1 Ploiesti – Brasov, circulandu-se in coloana pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova. Potrivit sursei citate, pe raza statiunilor…

- Un program destinat varstnicilor si persoanelor fara adapost are in vedere acordarea unei mese calde pentru aceste categorii, dar are ca parteneri agreati restaurante, pensiuni ori hoteluri cu patru și cinci stele din stațiunile montane de pe Valea Prahovei si lanturi fast-food cu sedii doar in marile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora - 12:15, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul catre Bucuresti al DN1 Brasov-Bucuresti, formandu-se coloana in miscare de la limita cu judetul Brasov, pana la iesirea din statiunea Busteni. De asemenea,…

- Incepand de miercuri, in Sinaia și Azuga cafenelele, restaurantele și salile de jocuri de noroc se inchid, dupa ce rata de infectare cu coronavirus a depașit 3 la mia de locuitori. Astfel, au fost dispuse și o serie de masuri de restricție, pentru urmatoarele doua saptamani, printre care inchiderea…

- Primarul din Sinaia, infectat cu Covid-19, va depune juramantul online, din spital! Violeta Stoica Sambata, 167 de persoane au fost raportate ca fiind nou confirmate cu SARS-CoV-2, in Prahova, in timp ce, ieri, numarul celor diagnosticați in 24 de ore cu noul coronavirus a ajuns la 164. De altfel,…