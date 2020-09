A doua licitație pentru modernizarea sistemului de iluminat public din Teiuș. Peste 960 de becuri, controlate prin telegestiune Modernizarea sistemului de iluminat public din Teiuș a fost scoasa din nou la licitație de Primarie, dupa ce prima procedura lansata in luna iunie a fost anulata. Reabilitarea integrala a sistemului de iluminat actual – pe o lungime de peste 29 de kilometri – va include, printre altele, inlocuirea și suplimentarea corpurilor de iluminat și implementarea […] Citește A doua licitație pentru modernizarea sistemului de iluminat public din Teiuș. Peste 960 de becuri, controlate prin telegestiune in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Alianței PNL-USR-PLUS la funcția de primar al municipiului Bistrița, Ioan Turc, a anunțat ca una dintre priorirațile mandatului sau va fi rezolvarea problemelor de pe strada Tarpiului, incepand cu reabilitarea și modernizarea parții carosabile și continuand cu extinderea rețelelor de gaz…

- In ședința ordinara din 24 august, Consiliul Local Baia Mare a aprobat documentația tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BAIA MARE”. Conform proiectului, indicatori tehnico-economici…

- Localitațile componente ale Municipiului Aiud vor beneficia, in viitorul apropiat, de un iluminat stradal modern. Primaria Aiud anunța ca a depus un proiect prin cere finanțare pentru reabilitarea sistemului de iluminat public stradal, din localitațile rurale componente. „Astazi am depus spre finanțare…

- Consiliul Județean Maramureș a transmis CNI o solicitare pentru a include ”Reabilitarea și modernizarea Centrului Cultural Maramureș” in Programul național de interes public sau social In urma cu doi ani de zile, ”Casa Tineretului” din Baia Mare a trecut in domeniul public al județului, timp in care…

- Primaria Cogealac organizeaza licitatie pentru modernizarea si reabilitarea drumurilor din Ramnicu de Jos, Gura Dobrogei, Tariverde partial si Cogealac.Primaria Comunei Cogealac organizeaza licitatie pentru achizitia unui proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor…

- Rețeaua de iluminat public de pe raza municipiului Oraștie va fi modernizata. Acum se fac studiile in vederea implementarii proiectului finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. „Starea generala actuala a sistemului de iluminat public este precara din punct de vedere…

- Primaria comunei Sasciori, judetul Alba, poate sa finalizeze o licitatie premergatoare proiectului de modernizare a 8,6 kilometri de drumuri si strazi dupa ce Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins o plangere a unei firme private.

- Firma Loial Impex se va ocupa temporar de intreținerea și repararea echipamentelor electrice de iluminat public din municipiul Suceava pana cand Primaria va finaliza licitația de delegare a gestiunii acestui serviciu licitație care se afla in plina desfașurare. Primarul Ion Lungu a declarat ca Loial…