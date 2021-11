A doua înfrângere consecutivă suferită de Marius Șumudică, la Yeni Malatyaspor. Ce a declarat la finalul meciului (Video) Formatia Yeni Malatyaspor, antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, scor 1-3, de echipa Istanbul Basaksehir, intr-un meci din etapa a 12-a a campionatului Turciei. Echipa lui Marius Șumudica a ajuns la a doua infrangere consecutiva, dupa 0-2 cu Kasimpașa in runda precedenta. Invingatorii au marcat prin Cigerci (39), Visca (59) si Okaka (61). Malatyaspor a marcat golul de onoare in minutul 90+2, prin Kanatsizkus. Echipa lui Sumudica ocupa locul 16 in clasament, cu 12 puncte. Basaksehir este pe 8, cu 18 puncte. La finalul partidei, Marius Șumudica a marturisit ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

