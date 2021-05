Stiri pe aceeasi tema

- Maratonul Vaccinarii aduce, pe langa noutațile medicale, și expoziții și momente artistice. Muzeul Național de Arta Timișoara prezinta, in premiera, expoziția „Jazz must go on by Liviu Tulbure”, in memoria artistului fotograf, rapus de curand de coronavirus.

- Primarul comunei Ișcalau din raionul Falești a murit sambata, din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a localitatii. Galina Muntean avea 53 de ani.

- Veste buna pentru romanii care nu au apucat sa se vaccineze anti-Covid. Incepand de astazi, 7 mai 2021, pana pe data de 10 mai, toți romanii vor putea sa se imunizeze in cele 50 de centre deschise in doua locații centrale din București. Vaccinarea va incepe astazi de la ora 16:00 și va putea fi […]…

- Valentina Chirtoaca, mama fostului primar al capitalei, Dorin Chirtoaca, a murit din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus. Despre aceasta a anunțat Mihai Ghimpu, care este unchiul lui Dorin Chirtoaca. „Am vrut astazi, dupa ce m-am rugat toata noaptea la Dumnezeu ca sa-i mai dea puteri…

- Consilierul Municipal, doctor in arhitectura, Valeriu Lupașcu, a murit in urma complicațiilor provocate de noul coronavirus. Valeriu Lupașcu, era deținator al ordinului Gloria Muncii, membru al comisiei pentru construcții, arhitectura și relații funciare, de asemenea a activat in cadrul cntrului de…

- Un alt medic cu zeci de ani de experiența a fost rapus de COVID-19. E vorba de șeful secției dermatovenerologie din cadrul Spitalul Raional Edineț, Valentin Gladiș. A fost internat la data de 14 februarie in cadrul instituției unde a activat timp de 51 de ani, insa a cedat in fața virusului, transmite…