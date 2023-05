Redresarea economica a Chinei nu reușește sa se accelereze la șase luni dupa ce autoritațile au renunțat la restricțiile politicilor zero-Covid. Producția industriala și profiturile, vanzarile imobiliare și creșterea creditarii au fost sub așteptarile analiștilor in luna aprilie și la inceputul lunii mai, arata datele recente, ceea ce a afectat increderea in perspectivele de creștere […] The post A doua economie globala iși pierde din avant. "Increderea este o mare problema" first appeared on Ziarul National .