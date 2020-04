Stiri pe aceeasi tema

- Economia Chinei s-a contract in trimestrul intai pentru prima data in istoria sa, cu o scadere de 6,8% pe un an, provocata in cea mai mare parte de pandemia de COVID-19 care practic a blocat activitatea tarii, potrivit datelor statistice oficiale publicate vineri, relateaza AFP. Aceasta scadere…

- Ministerul Justiției a confirmat joi prima persoana din instituție infectata cu noul coronavirus. Astazi, luni, 13 aprilie, al treilea caz de imbolnavire cu virusul ucigaș din China a fost confirmat in randul personalului.

- Noul coronavirus a provocat cel putin 59.456 de decese in intreaga lume de la aparitia sa in luna decembrie in China, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale sambata, la ora 11:00 GMT, scrie Agerpres.Peste 1.122.

- Primaria Deva anunta ca municipalitatea Yancheng, China, cu care orasul este infratit, va oferi sprijin, constand in asistenta medicala sau materiale de care este nevoie in lupta impotriva coronavirusul.

- Fabricile din China vor sa isi reia activitatea dupa ce au fost inchise din cauza COVID-19. Oficialii din Hubei au informat ca ar putea renunta la cateva restrictii de calatorie. Peste 80% din pacientii cu noul coronavirus din China s-au vindecat si au fost externati, potrivit Agerpres.China…

- Indicele Dow Jones al Bursei de la New York a incheiat ședința de joi a Bursei de la New York cu cea mai mare scadere inregistrata intr-o zi, transmit USA Today, CNN și Fox News. Și Bursa din Tokyo a inregistrat vineri scaderi masive, indicele Nikkei scazand cu 4% fața de joi, potrivit CNBC. Piețele…