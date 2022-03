A doua Dezbatere Publică de la Primăria Carei care nu a suscitat interesul localnicilor Astazi a avut loc la Primaria Carei o noua Dezbatere Publica care nu a suscitat interesul careienilor, Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD). Nici Dezbaterea Publica de ieri, 28 martie 2022, privind Programul de Imbunatațire a Eficienței Energetice al Municipiului Carei nu a starnit curiozitatea macar a localnicilor. Potrivit angajaților care au monitorizat eventualele trimiteri cu propuneri din partea cetațenilor, niciun careian nu a fost interesat sa vina cu sugestii in scris nici la acest proiect. Persoana desemnata din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

