Stiri pe aceeasi tema

- Spania va deschide gradual turismul in aceasta vara, incepand cu tarile europene, si se va asigura ca vizitatorii merg numai in zonele unde coronavirusul este sub control, a declarat pentru Reuters ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya.Spania este a doua cea mai vizitata…

- Potrivit acestuia, Spania va deschide gradual turismul in aceasta vara, incepand cu tarile europene, si se va asigura ca vizitatorii merg numai in zonele unde coronavirusul este sub control. Spania este a doua cea mai vizitata tara din lume, dupa Franta, iar turismul este crucial pentru economie, contribuind…

- Spania va deschide gradual turismul in aceasta vara, incepand cu tarile europene, si se va asigura ca vizitatorii merg numai in zonele unde coronavirusul este sub control, a declarat pentru Reuters ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, potrivit Agerpres. Spania este a doua…

- Spania a anuntat luni ca turistii straini pot reveni in tara din luna iulie, in conditiile in care relaxeaza unele dintre cele mai stricte masuri de distantare sociala din Europa, dar companiile de turism sunt sceptice sa pot salva sezonul de vara, transmite Reuters. A doua cea mai vizitata…

- Asadar, Pedro Sanchez anunța ca turiștii straini vor putea intra in Spania incepand cu luna iulie: „Incepand cu luna iulie, se va relua activitatea turismului strain in Spania in condiții de siguranța”, a spus Sanchez intr-o apariție televizata din Palacio de la Moncloa. In acest fel, se va reporni…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a prezentat, miercuri, scuze pentru erorile comise in gestionarea pandemiei de COVID-19 Spania si a cerut unitate pentru a ”desavarsi” victoria impotriva SARS-CoV-2, transmite agentia EFE, preluata de Agerpres. Sanchez s-a confruntat cu o dezbatere dura in parlamentul…

- Rata somajului in Spania a crescut la 14,4%, in primul trimestru din 2020. Economia s-ar putea contracta cu peste 12% Rata somajului in Spania a urcat la 14,4% in primul trimestru din 2020, ca rezultat al restrictiilor impuse pentru a opri raspandirea pandemiei cu coronavirus, arata datele Institutului…

- Guvernele din Spania și Franța anunța planuri de incetare a restricțiilor!Premierul spaniol Pedro Sanchez urmeaza sa prezinte, astazi, un plan pentru renuntarea treptata la restrictii, dupa sase saptamani in care autoritatile de la Madrid au impus unele din cele mai severe masuri de combatere…