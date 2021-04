Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu, vineri dimineața, in localitatea timișeana Liebling. Pompierii militari au fost chemați sa intervina dupa ce o casa a fost cuprinsa de flacari. Proprietarul a fost transportat la spital dupa ce a incercat sa stinga focul și a inhalat fum.

- Pompierii au am solicitați sa intervenina pentru stingerea unui incendiu la o locuința, in localitatea Liebling. La locul incendiului s-au deplasat de urgența 2 autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și 9 pompieri din cadrul Stației de Pompieri Deta. The post Casa cuprinsa de flacari, in județul…

- Incendiu puternic, miercuri dupa-amiaza, la Sannicolau Mare. Pompierii militari au fost chemați sa intervina dupa ce un imobil a fost cuprins de flacari. Proprietarul a fost transportat la spital cu arsuri.

- In urma verificarilor realizate conform tematicii naționale de control care vizeaza maștile aflate la comercializare, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Regiunea Sud Muntenia Prahova a trimis o notificare de produs neconform, din aceasta categorie, catre Sistemul de alerta…

- Primul incendiu a fost anunțat la ora 01:49. Pompierii din cadrul Stației de Pompieri Deta au fost solicitați sa intervina la un incendiu in localitatea Stamora Germana. La locul intervenției s-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și 11 pompieri. De asemenea, in sprijin…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni au intervenit cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu, izbucnit la o casa de locuit din localitatea Slatina, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU, Alin Galeata. La sosirea pompierilor militari,…

- Vaccinarea Covid-19 in Romania a decurs bine pana in acest moment, fiind administrat serul la peste 309.000 de persoane, dintre care 3.192 primind deja a doua doza. In ciuda faptului ca nu au fost semnalate reacții adverse grave, o femeie din Gherla, județul Cluj , a avut nevoie recent de internare,…

- Trei frați din Panciu au ajuns sambata la spital dupa ce au suferit arsuri. Se pare ca cei trei minori s-ar fi jucat cu benzina, aruncand-o in foc, moment in care s-a produs o mica explozie. Spre norocul celor trei minori, in zona se aflau in patrulare un polițist și un jandarm care, alertați de […]…