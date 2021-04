A devenit cunoscut cine va fi crainicului Paradei Victoriei

Stiri pe aceeasi tema

- CHISINAU, 19 apr - Sputnik. Președintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, va vorbi pe data de 22 aprilie la summitul liderilor in probleme climatice, care va avea loc in regim de videoconferința, a comunicat serviciul de presa al Kremlinului. „Putin va prezenta abordarile Rusiei in contextul…

- CHIȘINAU, 14 apr – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a facut rapelul peste trei saptamani de la administrarea primei componente a vaccinului impotriva coronavirusului. “Vreau sa va informez ca chiar acum, inainte sa intru in aceasta sala, am facut și al doilea vaccin. Sper ca totul…

- CHIȘINAU 17 mart - Sputnik. Miercuri, liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o intrevedere cu membrii Comitetului Național „Victoria”, in cadrul careia a discutat subiecte privind "marcarea a 80 de ani de la inceputul Marelui Razboi pentru Apararea Patriei și a apararii eroice a Moldovei, in anul 1941,…

- BUCUREȘTI, 24 feb – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a solicitat FSB sa acorde o atenție speciala identificarii contactelor teroriștilor cu serviciile de informații straine. © Sputnik / Alexei DruzhininPeskov, despre negocierile dintre Putin și LukașenkoVa rog sa acordați o atenție…

- CHIȘINAU, 23 feb – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a depus marți o coroana de flori la Mormantul Ostașului Necunoscut de la zidul Kremlinului, cinstind astfel memoria ostașilor cazuți in lupte. © Sputnik / Алексей НикольскийPutin: 23 februarie - simbol al devotamentului fața de Patrie…

- CHIȘINAU, 23 feb – Sputnik. Ambasada Federației Ruse in Republica Moldova a publicat un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Aparatorului Patriei. "De mai bine de 100 de ani aceasta sarbatoare multinaționala intruchipeaza curajul, daruirea, invincibilitatea spiritului, dragostea și devotamentul…

- CHIȘINAU, 27 ian – Sputnik. Președintele Rusiei Vladimir Putin a depus flori la obeliscul Leningradului, in Gradina Alexandrovski din Moscova, la aniversarea eliberarii complete a orașului-erou de blocada. Ulterior, șeful statului a vizitat Muzeul Victoriei pe colina ”Poklonnaia” pentru a…

- CHIȘINAU, 27 ian - Sputnik. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit cu detalii privind conversația dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Joe Biden. Liderul rus i-a telefonat marți omologului sau american și la felicitat cu ocazia inceperii activitații in funcția…