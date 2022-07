A demarat concursul pentru managementul Centrului Cultural Judetean Constanta Teodor T Burada“ (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș și-a dat demisia din USR și inființeaza partid nou alaturi de alți patru europarlamentari Dacian Cioloș a demisionat din USR, alaturi de alți patru europarlamentari. Aceștia vor lansa un nou partid. Europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pislaru, Alin Mituța, Dragoș Tudorache și Dacian…

- Managementul lui Zucchero a decis sa amane o serie de concerte din cadrul turneului mondial ce urmau a fi sustinute de artistul italian in tarile din zona est-europeana afectata de razboiul care are loc in Ucraina.

- Eveniment organizat de Institutul Francez din Romania, in colaborare cu Centrul cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" prin Centrul Multifunctional Educativ pentru tineret "Jean Constantin". Constanta, 2 ndash; 5 iunie 2022FESTIVALUL FILMULUI FRANCEZ NE INVITA SA PRIVIM MAI DEPARTE Festivalul…

- Dorin Apahidean și-a dat demisia din funcția de administrator public al Primariei Turda, dar și din cea de președinte al Consiliului de Administrație al societații Salina Turda SA. Demisia ar fi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Președintele interimar al Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Dinu Plingau cere demisia ministrului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Declarațiile au fost facute in cadrul unei conferințe de presa. Plingau a menționat ca deține probe care atesta fraudarea licitațiilor in…

- Functia de consilier judetean ramasa vacanta dupa demisia lui George Badila va fi ocupata de sefa USR Mangalia, Semiran Abdurefi.Badila a decis sa se intoarca in Belgia, tara in care s a format si a trait pana in 2016. Abdurefi este asistenta de sanatate publica la DSP Constanta si una dintre initiatorii…

- Sub patronajul presedintelui Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu la Constanta se va desfasura in data de 4 mai 2022 forumul international "Cum poate diplomatia incheia un razboildquo;, organizat de Diplomacy360, in cooperare cu KOL Press.La eveniment vor participa 150 de invitati: oficiali, diplomati,…

- Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu, a semnat dispozitie prin care a numit, din 16 aprilie, un director interimar la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Buradaldquo; Este vorba despre Stefania Laura Abibula Stroe Aceasta este presedintele Asociatiei Culturale "WildArtldquo;,…