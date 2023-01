A decedat părintele Simion Ilieş Inceputul de an aduce tristete in familia fostului vicar general al Episcopiei Greco Catolice de Maramures. Parintele Simion Ilies a decedat in prima zi a acestui an. Vestea cumplita a fost data de catre Episcopia Greco-Catolica de Maramures: „Dupa un an de lupta cu boala, parintele Simion Ilies a trecut la cele vesnice duminica, 1 ianuarie 2023, la varsta de 57 de ani si in al 30-lea an de preotie. Detaliile legate de oficiul inmormantarii vor fi comunicate de indata ce se vor stabili”. Parintele Ilies Simion Vasile s-a nascut pe data de 3 iunie 1965, in Baia Mare, in anul 1993 absolvind Institutul… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

