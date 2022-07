Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Natea (n. 11 decembrie 1938) a fost membru al Partidul Social Democrat. A fost ales deputat in circumscripția electorala nr. 28 Mureș pe listele PDSR (Partidul Democrației Sociale din Romania). Data incetarii mandatului: 12 martie 2001, prin demisie, fiind inlocuit de Tiberiu Sergius Sbarcea…

- Cel mai cunoscut biolog maramuresean, Beres Iosif, a implinit ieri o frumoasa varsta. S-a nascut in Sighet, pe data de 28 iulie 1933, a urmat cursurile Facultații de Biologie, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Șef al secției Științele Naturii și director adjunct al Muzeului Maramureșan…

- Lupta in instanța pentru documentele unui pacient din Alba, decedat de COVID. Familia le cere, spitalul nu le da Un barbat a dat in judecata Spitalul Blaj și a cerut in instanța ca unitatea medicala sa ii elibereze toate documentele, dar și o serie de filmari care o privesc pe soția sa, pacient al spitalului,…

- Marți seara, in jurul orei 21:13, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” a fost alertat sa intervina pentru descarcerarea unei persoane prinsa sub un utilaj agricol, pe str. Socea, in comuna Tarna Mare. La fața locului s-au deplasat 10 pompieri militari cu o autospeciala de…

- Grav accident in aceasta dupa-amiaza pe raza localitații Moisei, implicat un autocar cu turisti din Polonia. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 18, in zona localitații Moisei, județul Maramureș, conducatorul unui autocar a pierdut controlul volanului…

- De numele lui Hubert Thuma știm deja ca se leaga numeroase probleme cu legea The post Problemele cu legea, inradacinate in familia baronului de Ilfov Hubert Thuma – „Ministerul dezvoltarii conjugale", la Culisele statului paralel appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Problemele cu…

- Eveniment rutier soldat cu ranirea ușoara a unui conducator auto in municipiul Satu Mare. Totul s-a intamplat in aceasta dimineața, pe strada Gorunului, aproape de intersecția cu drumul care face legatura intre Botiz și Lazuri. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat, de…

- Noua lei din Ucraina au ajuns la Gradina Zoologica din Targu Mureș, dupa ce au calatorit 25 de ore din Odesa, orașul bombardat din Ucraina. Vizibil stresați de drumul lung, leii au fost introduși intr-un pavilion spațios, special amenajat. Acțiunea de mutare nu a fost insa lipsita de evenimente neprevazute.…